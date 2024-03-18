إجازة أبوة ممولة من الحكومة لمدة 6 أشهر للآباء الجدد في أستراليا





يحق للآباء الجدد في أستراليا الحصول على إجازة أبوة ممولة من الحكومة لمدة ستة أشهر اعتبارا من عام 2026، بزيادة ستة أسابيع عن المستويات الحالية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاستحقاقات سترتفع بشكل تدريجي بواقع أسبوعين سنويا حتى عام 2026، بموجب تشريع أقره مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، مع حجز استحقاق إجازة لمدة شهر للأبوين.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن الحكومة قولها إنها تأمل في تشجيع الآباء على تحمل مزيد من مسؤوليات الرعاية. ويتم دفع الإجازة بالحد الأدنى الوطني للأجور للأبوين اللذين لديهما دخل مشترك أقل من 350 ألف دولار أسترالي (230 ألف دولار) سنويا.

البيان