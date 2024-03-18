شاهد.. صورة البرهان وهو يضحك بارتياح كبير تبعث الطمأنينة في نفوس المتابعين وتتصدر غلاف نجوم السوشيال ميديا والجنس اللطيف يتغزل: (الوجنة والغمازات وضحكتك دي بتكتل ليها قحاتي)





لقيت صورة متداولة حديثاً لرئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, رواجاً واسعاً داخل مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الصورة تم التقاطها لقائد الجيش خلال إفطار بمنطقة ساردية بمدينة شندي.

وظهر البرهان, خلال اللقطة التي تصدرت غلاف صفحات نجوم السوشيال ميديا وهو يضحك بارتياح كبير بعث الطمأنينة في قلوب المتابعين الذين استبشروا خيراً بضحكة رئيس مجلس السيادة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, فقد جاء التعليقات متغزلة في قائد الجيش, حيث كتبت إحدى الناشطات: (الوجنة والغمازات) لترد عليها أخرى: (ضحكتك دي بتكتل ليها قحاتي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين