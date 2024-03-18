شاهد بالفيديو.. الفنان علي الشيخ يغني لزوجته “المنقبة” وهما داخل السيارة بأحد شوارع المملكة (ما دايرك تمرقي) وساخرون: (مروق أكتر من كدة كيف)





عاد الفنان السوداني الشاب علي الشيخ, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره ي مقطع فيديو واسع التداول والانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنان علي الشيخ, وهو يقود سيارته بأحد شوارع المملكة العربية السعودية وبجواره زوجته العروس.

وقام المطرب الشاب بالغناء لعروسته “المنقبة” بأغنية الطمبور: (ما دايرك تمرقي) وسط تعليقات متباينة ما بين مشيدة وساخرة, حيث كتب معلق ساخر: (مروق أكتر من كدة كيف).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين