شاهد بالصورة والفيديو.. وسط هدوء تام بالمنطقة.. سكان حي أركويت بالخرطوم يقيمون إفطاراتهم الرمضانية بالشارع العام





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حقق انتشار واسع بعد تداوله عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تناقل الجمهور بفرحة كبيرة مقطع فيديو من إفطار رمضاني أقامه أهالي حي أركويت أحد أشهر وأعرق الأحياء بالعاصمة الخرطوم.

وشهد الإفطار الذي أقامه أهالي أركويت مربع 47 حضور كبير من قبل ضيوف الحي وأهل المنطقة الين حضروا جميعهم بإفطاراتهم وسط هدوء تام بالمنطقة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين