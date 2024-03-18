شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة وتغني خلال حفل خاص بعبارات فاحشة  وإيحاءات جنسية واضحة والجمهور يعلق: (الحكاية انبشقت خلاص)





أثارت مطربة سودانية ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة وهي تغني بعبارات خادشة للحياة خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من الشباب.

عبارات الفنانة أثناء الغناء بحملت بداخلها كمية كبيرة من الإيحاءات الجنسية وفقاً لما ذكر متابعوا المقطع الذين علقوا (الحكاية انبشقت خلاص).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين