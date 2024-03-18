شاهد.. مذيعة سودانية معروفة تنشر صورة لها داخل أستوديو الأخبار بالتلفزيون القومي وتقول:(الدعامة قالو حراس الثورة للمعلومية الاستديو الدمرتوه ده كان اسمو استديو الثورة تم تركيبة بعد الثورة)





نشرت المذيعة السودانية المعروفة أماني عبد الرحمن السيد, صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت أماني, خلال الصورة وهي تستعد لتقديم إحدى النشرات الإخبارية على شاشة تلفزيون السودان رفقة إحدى زميلاتها.

وكتبت المذيعة على الصورة التي نشرتها عقب تحرير القوات المسلحة مباني الإذاعة والتلفزيون من قبضة قوات الدعم السريع, (الدعامة قالو حراس الثورة).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع ىالنيلين: (للمعلومية الاستديو الدمرتوه ده كان اسمو استديو الثورة تم تركيبة بعد الثورة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين