شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون في مصر يغيرون اسم حي “فيصل” إلى “الحاج يوسف” وينادون على الركاب في إحدى المحطات “حاج يوسف حاج يوسف” وساخرون: (عوارة ناس المفوضية ظاهرة)





حظي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بمشاهدات عالية وذلك بعد أن تمت مشاركته على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شباب سودانيون في مصر وهم يقومون بتغيير اسم حي (فيصل) بمحافظة الجيزة إلى اسم الحي السوداني (الحاج يوسف) وذلك بسبب ازدحام منطقة “فيصل” بالسودانيين.

وظهر الشباب وهم ينادون على ركاب مواصلات فيصل في إحدى المحطات “حاج يوسف حاج يوسف” وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي علق على المقطع قائلاً (عوارة ناس المفوضية ظاهرة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين