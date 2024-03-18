شاهد بالصورة.. أحد أفراد الدعم السريع ينشر صورة مع صديقه وهو يسخر فيها من دخول الجيش للإذاعة وبعد ساعات ينشر نفس الصورة وينعي فيها صديقه الذي ظهر معه





أثار أحد أفراد الدعم السريع سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي صنع من منشور له مادة دسمة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن فرد الدعم السريع الذي يسمي نفسه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (وضاح الدعامي) كان قد سخر من دخول الجيش لمباني الإذاعة والتلفزيون.

وظهر الدعامي في صورة سخر فيها من الجيش مع أحد زملائه بالدعم السريع وكتب على الصورة (الاذاعة الغرق يا بلده الدخلا مامرق).

وبعد ساعات من اقتحام الجيش لمباني الإذاعة والتلفزيون وتحريرها, نشر “وضاح الدعامي” نفس الصورة مع وضعية مختلفة مع صديقه الذي ظهر معه في اللقطة الأولى وهو ينعيه قائلاً: (إنا لله وانا اليه راجعون.. استشهد اخي كاابو (ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل هم احياء عند ربهم يرزقون).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين