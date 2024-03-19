بدون رسوم .. كيف يمكنك طباعة عقد عملك إلكترونياً في قطر؟





أكدت بوابة حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) أنه يمكنك طباعة عقد العمل بعد تصديقه دون الحاجة لزيارة وزارة العمل وذلك عبر خدمة “بوابة طباعة عقود العمل”.

وأوضحت حكومي – عبر موقعها الإلكتروني – أن هذه الخدمة الموجودة على موقع وزارة العمل تتيح طباعة عقود العمل بعد تصديقها دون الحاجة لزيارة وزارة العمل، وذلك بإدخال الرقم الشخصي أو رقم التأشيرة ورقم الجوال .

خطوات الحصول على الخدمة:

1- الدخول بالرقم الشخصي أو رقم التأشيرة بالإضافة لرقم الجوال

2- إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الجوال، ثم الضغط على “تسجيل الدخول”

3- تنزيل العقد والاطلاع عليه أو طباعته

وأوضحت بوابة حكومي أنه لا توجد رسوم لهذه الخدمة.

الشرق القطرية