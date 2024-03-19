وزير الزراعة: السودان لن يجوع

كشف تقرير أعده منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تلاه وزير الزراعة، عن أن الاستهلاك الكلي للحبوب الغذائية في عام 2024 يقدر بنحو 7.3 مليون طن لتلبية احتياجات نحو 48 مليون مواطن. وبلغ متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من الحبوب حوالي 152 كجم.

ووفقًا لتقرير الفاو، تتضمن متطلبات واردات الحبوب للسنة التسويقية 2024 حوالي 3.4 مليون طن، تشمل 2.2 مليون طن من القمح و661 ألف طن من الذرة.

وأشار الوزير إلى توقع وصول استخدام الأعلاف إلى 152,740 طنًا، وأكد أن الاحتياجات من البذور للزراعة في عام 2024 تقدر بحوالي 122 ألف طن.

كما استعرض الوزير الجهود المبذولة لتوفير 17,000 طن من التقاوي بتمويل من السفارة النرويجية وتنفيذها بواسطة الفاو وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى صعوبات نقل الوقود للمناطق النائية مثل الخرطوم وولايات دارفور والجزيرة.

وأفاد التقرير أيضًا بأن التكلفة الأولية لمكافحة الآفات بلغت 7 ملايين جنيه.