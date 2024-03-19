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وزير الزراعة: السودان لن يجوع
قال وزير الزراعة والغابات د. أبوبكر عمر البشرى إن السودان لن يجوع بسبب الحرب. واكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم ببورتسودان، عزم الحكومة ووزارات الإنتاج بعدم السماح للبلاد بالانزلاق نحو المجاعة باعتبار أن المجاعة تسببها الافات والجفاف. كما اكد تبني الدولة استراتيجية للزراعة جديدة تقوم على رفع الإنتاجية باستخدام التقاوى المحسنة والتقانات الحديثة لزيادة معدلات الإنتاج.
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