شاهد بالصورة والفيديو.. بــ(الكدمول) شاب سوداني يقدم فواصل من الرقص الرومانسي مع حبيبته على أنغام أغنيات الفنانة إيمان أم روابة والجمهور يطلق تعليقات مثيرة حول المقطع





أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة وصاحبته تعليقات مثيرة من قبل الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب سوداني يرتدي “الكدمول” ويقدم فواصل من الرقص الرومانسي المثير مع حبيبته وفقاً لما كتب ناشرو المقطع.

الشاب والفتاة تفاعلا في الرقص على أنغام أغنيات الفنانة المعروفة إيمان أم روابة وسط تشجيع من الفتاة التي قامت بتصوير المقطع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين للمقطع, فقد شكك الكثير منهم في سودانية الشاب, حيث ذكروا أن الفيديو تم تصويره من إحدى الدول التي يتحدث أهلها مثل لغة أهل السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين