شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يعبر عن تعبه الشديد مع الصيام ويضع نفسه تحت الماء لتفادي العطش ويقول: (رمضان جغمني)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو لشاب سوداني عبر عن تعبه الشديد مع الصيام في السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وضع الشاب الذي أثار ضحكات الجمهور نفسه تحت “كيس” ماء قام بصنع فتحات عليه ليتدفق الماء على جسمه وهو على الأرض.

وعبر حسون, عن إعجابه باختراعه الذي خفف عليه العطش مؤكداً للشخص الذي قام بتصوير (رمضان جغمني) وسط ضحكات المعلقين على المقطع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين