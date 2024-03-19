شاهد بالفيديو.. نجم “التيك توك” السوداني أبو أحمد يعود لإثارة الجدل بمقطع مع حسناء سورية.. يؤكد لها أنه “فحل” والجمهور يسخر: (حق الكبر كعب.. أربطوا التيس دا فضحنا)





عاد التيكتوكر السوداني الشهير أبو أحمد, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع متداول حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أبو أحمد, الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني وهو يتحدث خلال “لايف” عبر “تيك توك” مع سيدة سورية.

وأثار الصاروخ الصيني, الجدل بعد أن أكد الرجل في حديثه مع السيدة السورية أنه “فحل” وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب (حق الكبر كعب) وتعليق آخر (أربطوا التيس دا فضحنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين