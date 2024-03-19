شاهد بالصورة والفيديو.. فتيات سودانيات يقدمن فواصل من الرقص المثير على طريقة (الزنق والكتم) خلال حفل للفنان ود الجاك والجمهور يسخر: (انت متخيل انو ديل ممكن يكونوا أمهات المستقبل)





تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من الانتقادات والسخرية من قبل المعلقين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتيات سودانيات يرقصن بشكل مثير خلال حفل بإحدى القاعات.

الفتيات رقصن على موسيقى (الزنق والكتم) المعروفة في السودان وعلى أنغام الفنان ود الجاك, وسط انتقادات وسخرية الجمهور الذي كتب: (انت متخيل انو ديل ممكن يكونوا أمهات المستقبل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين