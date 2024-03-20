نشروا مقطعاً لضرب فتاة.. القبض على “تيك توكر” في مصر





مع تزايد الرغبة في كسب المال والشهرة من خلال صناعة المحتوى عبر تطبيق تيك توك، أصبح المجتمع يصطدم يومياً بممارسات غريبة قد تلقي بأصحابها خلف القضبان.

وفي حادثة جديدة وهذه المرة في مصر، ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص بينهم فتاة، افتعلوا مشاجرة وضربوا فتاة في الشارع بمشهد تمثيلي، تم تصويره ونشره على “تيك توك” لزيادة نسب المشاهدات والمتابعة.

الأمن يرصد المقطع

وتعاطف مع المقطع الذي انتشر بشكل واسع، عدد من المتابعين خصوصاً مع الفتاة التي تم ضربها، إلا أنه وفور انتشار الفيديو رصدته أجهزة الأمن ونجحت في القبض على ناشريه الذين أقروا بتصويره لزيادة عدد المتابعين والمشاهدات وجني الأرباح.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول المقطع عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، حيث ادعت خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها آخر بالاعتداء عليها من قبل أحد الأشخاص وإصابتها بجرح بالوجه.

3 شبان وفتاة

إلى ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائمين على المقطع، وهم 3 أشخاص والفتاة المشار إليها التي تبين أنها غير مصابة بأي جروح.

يشار إلى أن المحاكم أصبحت مليئة بقضايا محاكمة أشخاص في اتهامات أخلاقية ومخالفة القوانين والإساءة لقيم المجتمع من خلال تطبيق تيك توك وغيره من منصات التواصل.

وتطبيق “تيك توك” يدفع أيضاً أموالاً مقابل ساعات البث المباشر لأن الإعلانات لا تعمل إلا على ساعات البث المباشر مثله مثل باقي التطبيقات.

العربية نت