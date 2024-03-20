شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة السودانية المعروفة عابدة الشيخ تحمل السلاح وتقف مرابطة بارتكاز ود نوباوي وتطالب الجميع بدعم القوات المسلحة: (الما عاوز الجيش يشوف ليهو دولة تانية)





بثت قناة الجزيرة مقطع فيديو من أمام إحدى ارتكازات الجيش بحي ود نوباوي المعروف بمدينة أم درمان التي حرر الجيش جزء كبير منها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت خلال المقطع الفنانة الكبيرة والمعروفة عابدة الشيخ, وهي تحمل السلاح.

وامتدحت الفنانة عابدة الجيش السوداني مؤكدة وقفتها القوية معه لأن الجيش هو جيش الوطن ولا توجد دولة بدون جيش.

كما طالبت الفنانة الكبيرة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين الجميع بدعم الجميع وذكرت في حديثها: (الما عاوز الجيش يشوف ليهو دولة تانية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين