شاهد بالفيديو.. الفنانة مونيكا تبهر المتابعين في أول تجاربها مع التمثيل وهدى عربي تشيد بها: (قديرة عديل في التمثيل.. ما بتتكلف في الكلام خالص ورياكشنات تلقائية وطبيعية)





خطفت الفنانة السودانية مونيكا روبرت, الأضواء في أول ظهور لها كممثلة درامية في مسلسل يعرض هذه الأيام.

ووفقاً لمقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين من مشهد للفنانة مونيكا, في العمل الذي حمل اسم (عصب هش) فقد أظهرت المطربة مقدرات كبيرة في التمثيل.

جمهور ومشاهير السوشيال ميديا أشادوا بالتجربة الأولى للفنانة مونيكا, مع التمثيل وكان من ضمن النجوم الفنانة هدى عربي التي امتدحت أداء زميلتها مونيكا.

وكتبت سلطانة الطرب بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (شفت في اليوتيوب امس حلقتين من مسلسل عصب هش اول ملاحظة انه الفنانة مونيكا قديرة عديل في التمثيل يعني ما بتتكلف في الكلام خاااالص ورياكشنات تلقائية وطبيعية حبيتا غايتو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين