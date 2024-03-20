شاهد بالفيديو.. سودانيون في الإمارات يجيبون على سؤال (لو الحرب وقفت بترجعوا السودان ولا قاعدين هنا؟) بإجابات مؤثرة (لو في طيارة في باقي الليل دا بنرجع.. وحتى لو ما وقفت برضو راجعين)





أجرى الكوميديان ونجم السوشيال ميديا خالد نيالا, مقابلة مع شباب ورجال سودانيين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المقابلة جاءت في شكل استطلاع للشباب يقول: (لو الحرب وقفت بترجعوا السودان ولا قاعدين هنا؟).

كل الذين أجرى معهم نيالا, استطلاعه أجمعوا على عودتهم للسودان فوراً وذهب بعضهم أبعد من ذلك مؤكداً العودة لأرض الوطن حتى لو لم تتوقف الحرب, وأكد أحدهم بشكل قاطع: (لو في طيارة في باقي الليل دا بنرجع).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين