شاهد بالفيديو.. جوان الخطيب يعود لإثارة الجدل ويرد على الناشط “ساجد” على طريقته الخاصة





عاد نجم السوشيال ميديا والتيكتوكر السوداني المعروف محمد الخطيبي, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر نجم السوشيال ميديا الذي يلقب نفسه بجوان الخطيب, في مقطع فيديو وهو يرد من خلاله على أحد النشطاء.

ورد جوان, خلال المقطع على الناشط المعروف “ساجد”, الذي كان قد تحدث عنه في وقت سابق, وقال الخطيبي موجهاً حديثه لساجد, (أكبر صفحات الفيسبوك بتنزلني وأكبر صفحات تويتر بتنزلني ).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (مستحيل تكون ما بتعرفني حبيبي أنا, وأنا ما بتشرف أكون قريبك بوجهك دا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين