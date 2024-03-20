شاهد بالفيديو.. العبارة التي أطلقها البرهان لتدمير “الدعامة” تحقق شهرة واسعة وتتصدر الترند.. ناشط سوداني يلحن ويغني (دبل ليهو) وسط اهتمام المتابعين





تصدرت عبارة أطلقها رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان, خلال متابعته للعمليات العسكرية الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن البرهان, كان قد طالب قائد العمليات العسكرية والقصف الجوي من على البعد على مقرات الدعم السريع بتكرار الضرب, حيث قال عبارته الشهيرة: (دبل ليهو).

العبارة وجدت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بل وتثدرت الترند, ومؤخراً قام ناشط شاب بتلحين وغناء أغنية جديدة أسماها (دبل ليهو) وسط اهتمام المتابعين الذين تناقلوها على نطاق واسع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين