شاهد بالفيديو.. بعد ظهور البطل مع نجمة العمل الحسناء نائمين على سرير واحد.. انتقادات عنيفة للمسلسل السوداني الضجة وسخرية واسعة من قبل الجمهور: (عشان تتفرج على المسلسل لازم يكون عندك vpn)





توالت ردود الأفعال الغاضبة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من المسلسل الذي يعرض هذه الأيام (عصب هش), بسبب بعد المشاهد المثيرة التي بداخله.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت إحدى مشاهد العمل بطل المسلسل مصعب سومي, وهو نائم في سرير واحد مع بطلة العمل الحسناء ويتبادلان الحديث, في لقطة تم وصفها بالدخيلة على الدراما السودانية.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته اللقطة المثيرة للجدل أطلق تعليقات ساخرة, حيث كتب أحدهم: (عشان تتفرج على المسلسل لازم يكون عندك vpn).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين