شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء أجنبية فائقة الجمال تبدي إعجابها بنجم إعلانات السوشيال ميديا السوداني بدر خلعة وتقول: (خلعة لي أي زول مطاعم كافيهات ملابس أي شيء)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حقق شهرة واسعة بعد تداوله على نطاق واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال وهي تتحدث مع صديقها السوداني.
https://www.facebook.com/reel/383311087898058
وأبدت الفتاة الحسناء خلال حديثها إعجابها بنجم إعلانات السوشيال ميديا بدر خلعة, وقامت بتقليده قائلة: (خلعة لي أي زول مطاعم كافيهات ملابس أي شيء).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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