أسد التجمع.. فيديو يفجر مفاجأة صادمة حول شبل القاهرة الجديدة.. فيديو

كشفت الدكتورة نهى الجندي، المحامية، عن الخلفية التي أدت إلى اكتشاف “أسد التجمع” بعدما تم تداول مقطع فيديو وصور لشبل يتجول في إحدى مدن القاهرة الجديدة.

وأوضحت الجندي أن ظهور الشبل أثار ذعر سكان المنطقة، إلى أن تمكن رجال الأمن في المدينة من القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن تجوال حيوان مفترس في منطقة سكنية يمثل خطراً شديداً على سلامة سكانها، وأن تربية هذا النوع من الحيوانات تعرض مربيها لعقوبات صارمة وفقاً للقانون.