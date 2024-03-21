شاهد بالفيديو .. روضة الحاج تبكي مذيعة العربية ريم بساطي وتقول: “روحها الشفيفة أحزنتني وأسعدتني”

أجرت قناة العربية حواراً مع شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج”، وبعد أن قالت الشاعرة أبياتاً بمناسبة عيد الأم، انهمرت دموع مقدمة الحلقة “ريم بساطي”، وأبدت إعجابها الشديد وتأثرها بكلمات روضة الحاج.

وكتبت روضة في صفحتها الرسمية قائلة:

سعدت اليوم بأن كنت ضيفة على برنامج مساء العربية. لقد كان حواراً خفيفاً لطيفاً جميلاً

أشكر كثيراً الجميلات ريم بساطي والريان الظاهر والأستاذ ليث وكل فريق عمل البرنامج وفريق القناة

هنا الجزء الأخير من الحوار تحية لأمي ولكل الأمهات في يومهن الذي يوافق الغد وتحية لدموع ريم بساطي الغالية وروحها الشفيفة التي أحزنتني وأسعدتني في آن.

فقد تيقنت أن الشعر ما يزال بخير.