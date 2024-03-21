بايدن: نقدر دور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط





نقل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن للرئيس السيسي تحيات الرئيس بايدن وتقديره لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن وزير الخارجية الأمريكي نقل تحيات الرئيس “بايدن” للرئيس، وأعرب عن تقديره لدور مصر البارز في تعزيز السلام والاستقرار بالشرق الأوسط. وثمّن الرئيس هذا الدور، وأشاد بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وأكد على استمرار التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد المتحدث أن اللقاء تناول الوضع في قطاع غزة، وتم مناقشة آخر التطورات في الجهود المشتركة للوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وأكد الرئيس ضرورة وقف النار فورًا، مشيرًا إلى الكارثة الإنسانية والمجاعة التي يتعرض لها سكان القطاع، وحذر من عواقب أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأكد الرئيس على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع، وشدد على العمل لتفعيل حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام ١٩٦٧، مع القدس الشرقية عاصمة لها.

وأثنى وزير الخارجية الأمريكي على جهود مصر لتعزيز التهدئة، وأكد رغبة الولايات المتحدة في التنسيق من أجل استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة. وتوصل الجانبان إلى تأكيد أهمية استمرار التعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية ورفض تهجير الفلسطينيين.

بوابة فيتو