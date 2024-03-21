شاهد بالصورة.. مصممة الأزياء السودانية الحسناء عواطف دهب تواصل إبهار المتابعين بلقطة مع عريسها في ليلة زفافهما

تصدرت صورة متداولة حديثاً لمصممة الأزياء ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء عواطف دهب, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أطلت مصممة الأزياء على جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بصورة من زفافها.
وظهرت عواطف دهب, رفقة زوجها الذي تزوجته في حفل أسطوري بدولة الإمارات العربية المتحدة وأحيته الفنانة إيمان الشريف.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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