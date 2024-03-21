شاهد بالفيديو.. الحياة في أم درمان تعود لطبيعتها.. عربات المواصلات تعاود نشاطها والمحلات التجارية تباشر عملها وتجمع المئات من الشباب حول بائعات الشاي ونشطاء يطالبون الأهالي بالعودة إلى منازلهم





وثق ناشط سوداني وعبر كاميرا هاتفه عودة الحياة داخل مدينة أم درمان العريقة بالعاصمة السودانية الخرطوم لطبيعتها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عودة الشوارع للازدحام بــ(الركشات) وعربات المواصلات العامة.

https://www.facebook.com/reel/776344797394062

كما رصدت عدسة الناشط تجمع المئات من شباب أم درمان حول بائعات الشاي بالشارع العام مع مباشرة المحلات التجارية أعمالها.

وطالب الناشط خلال حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين المواطنين الذين نزحوا من منازلهم بأم درمان بالعودة إليها بعد استقرار الأوضاع فيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين