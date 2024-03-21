شاهد بالصورة والفيديو.. فرحة عمال تنقيب بمناطق الذهب “دهابة” بالسودان بعد عثورهم على حجارة ممتلئة بالذهب





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعلات ومشاهدات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول عمال سودانيين بمناطق التنقيب عن الذهب في السودان وهم في غاية الفرحة بعد عثورهم على حلمهم الذي سافروا لتحقيقه.

حيث عثر “الدهابة” كما يلقبهم الشارع السوداني وبمساعدة جهاز كشف الذهب على حجارة ممتلئة بالذهب الخام وسط تهليلهم وتكبيرهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين