شاهد بالفيديو.. “المسحراتية” في السودان يعودون لإشعال مواقع التواصل هذا العام بفواصل من إيقاع (الهجيج) وساخرون: (هسا نقوم نتسحر ولا نرقص)





عاد “المسحراتية” في السودان لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو حظيت بمشاهدات عالية عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول شباب الحي من “المسحراتية” وهم يباشرون عملهم عبر إيقاظ النائمين من أجل السحور.

https://www.facebook.com/reel/1107316870578918

ولفت “المسحراتية” الأنظار بطريقتهم في إيقاظ النائمين وذلك عبر إيقاع (الهجيج) الصاخب والرقص من جانب الحاضرين, وهو ما دفع البعض لإطلاق تعليقات ساخرة مثل: (هسا نقوم نتسحر ولا نرقص).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين