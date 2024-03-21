شاهد بالفيديو.. مقيم سوداني بالمملكة ينزل من سيارته ويقوم بتنظيم حركة المرور بيديه بعد تعطل إشارة المرور بأحد شوارع العاصمة الرياض وصفحات سعودية تشيد به





حظي مقيم سوداني بالمملكة العربية السعودية بإشادات واسعة من صفحات سعودية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام المقيم السوداني بعمل تطوعي بعد أن نزل من سيارته وفقاً لما ذكر متابعون وقام بتنظيم حركة المرور مستخدماً إشارة يديه لتمرير السيارات.

ووفقاً لما ذكر متداولو المقطع فقد لاحظ الشاب السوداني أثناء مروره بشارع الفرزدق بالعاصمة السعودية الرياض تعطل حركة المرور نتيجة عطل بالإشارة المرورية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين