شاهد بالفيديو.. مبارك الفاضل يحلل سبب ظهور حميدتي بعد الحرب بطول فارع وملحوظ (الأطباء قاموا بتركيب “فريم” له بعد أن أصيب بكسر في ظهره نتيجة إصابة بالغة وربنا كتب له عمر جديد)





استضافت الإعلامية عفراء فتح الرحمن, عبر إحدى برامجها السياسي السوداني المعروف ورئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد الأستاذ مبارك الفاضل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تحدث الفاضل, خلال الاستضافة عن تصريحه الشهير وتأكيده على وفاة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وذكر السياسي المعروف أنه أطلق تصريحات بناءا على أخبار من مصادر مقربة تفيد بتعرض قائد الدعم السريع لإصابة بالغة في بداية الحرب بين الجيش والدعم السريع.

وحلل مبارك الفاضل, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أسباب ظهور حميدتي, بطول فارع وملحوظ خلال جولاته الأخيرة.

وأكد رئيس حزب الأمة, أن السبب في ذلك يرجع لعملية جراحية أجريت له في الظهر, حيث تم تركيب “فريم” له وهو ما جعله يظهر بطول ملحوظ, مؤكداً أن الله كتب له عمر جديد بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين