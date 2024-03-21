شاهد بالصور.. بسبب ظهور الأبطال تحت (بطانية) واحدة في جميع المشاهد.. الجمهور يواصل سخريته من المسلسل السوداني الضجة: (نزولا لرغبة المشاهدين تم تغير البطانية في حلقة اليوم)





واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان سخريته من أحداث المسلسل السوداني الضجة والذي يعرض هذه الأيام على السوشيال ميديا (عصب هش).

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المسلسل من بطولة نجم السوشيال ميديا مصعب سومي, والفنانة مونيكا روبرت.

وتعرض العمل لموجة من الانتقادات والسخرية بسبب ظهور نجوم العمل في أكثر من مشهد على سرير النوم وتحت “بطانية” بلون واحد وهو جعل المسلسل عرضة للسخرية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد اختلف لون “البطانية” في الحلقات الجديدة وهو ما جعل الجمهور يسخر ويكتب: (نزولا لرغبة المشاهدين تم تغير البطانية في حلقة اليوم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين