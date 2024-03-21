سعاد صالح: العلاقة بين الراجل والست على السوشيال ميديا ليست زنا





ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال: هل العلاقة عبر السوشيال ميديا أو الانترنت بين امرأة ورجل تعتبر زنا؟، وهل الكلام عبر السوشيال ميديا المصاحب للشهوة يعتبر زنا؟.

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الزنا له معني حقيقي، وهو جماع الرجل بالمرأة، في مكان ما، وأن العلاقة تكون بين الأجانب، وتكون العلاقة كاملة، ويكون هناك 4 شهود.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن هناك أكثر من آية في كتاب الله تتحدث عن الزنا، وحكم الزنا معروف للجميع.

ولفتت صالح إلى أن الكلام عبر السوشيال ميديا لا يعتبر زنا، وكلام الله واضح بشأن الزنا، وكشفت أن هناك شخصا جاء لرسول الله، وقال إنه زنا، والرسول ظل يقول له لعلك لمست، فالرجل يقول زنيت، والرسول يقول لعلك قبلت، فالرجل يقول زنيت، وتم تطبيق حد الزنا عليها.

وكشفت أن الزنا يكون باتصال مباشر، ولكن ما يحدث عبر السوشيال ميديا يعتبر فاحشة، والتحرش فاحشة، والقبلة فاحشة.

القاهرة 24