🔴 شركات الإتصالات مرة أخرى





بعدما يقارب شهرين من عودة شركة سوداني للخدمة و أكثر من أسبوعين لشركة زين ما تزال شبكة (الإنترنت) ضعيفة للغاية بحيث لا يستطيع المستخدم أن يتصفح أو يبحث عن أي شيء أو مادة مخزنة في الأجهزة إلا بشق الأنفس و بعد محاولات متكررة !!

ضعف (الإنترنت) يتسبب في خسائر كبيرة للأفراد من طلاب العلم و الباحثين و رجال الأعمال و الشركات و البنوك و مؤسسات الدولة المختلفة !!

إذا عجزت الشركات عن حل المشكلة فلتتخذ الحكومة القرار الشجاع بتحرير خدمة (الإنترنت) عبر السماح بإستخدام (إستار لينك) أو أي خيارات أخرى !!

(الإنترنت) لم يعد ترفا بل أصبح من الضروريات المهمة في حياة الناس !!

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

#كتابات_حاج_ماجد_سوار21 مارس 2024