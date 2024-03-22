🔴 شركات الإتصالات مرة أخرى
بعدما يقارب شهرين من عودة شركة سوداني للخدمة و أكثر من أسبوعين لشركة زين ما تزال شبكة (الإنترنت) ضعيفة للغاية بحيث لا يستطيع المستخدم أن يتصفح أو يبحث عن أي شيء أو مادة مخزنة في الأجهزة إلا بشق الأنفس و بعد محاولات متكررة !!
ضعف (الإنترنت) يتسبب في خسائر كبيرة للأفراد من طلاب العلم و الباحثين و رجال الأعمال و الشركات و البنوك و مؤسسات الدولة المختلفة !!
إذا عجزت الشركات عن حل المشكلة فلتتخذ الحكومة القرار الشجاع بتحرير خدمة (الإنترنت) عبر السماح بإستخدام (إستار لينك) أو أي خيارات أخرى !!
(الإنترنت) لم يعد ترفا بل أصبح من الضروريات المهمة في حياة الناس !!
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
21 مارس 2024
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة