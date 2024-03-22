كورنيش الدوحة.. لماذا فقد بريقه؟





أكد العديد من المواطنين على أهمية تعزيز مكانة كورنيش الدوحة كواجهة سياحية رئيسية في البلاد والذي يتميز بجماله الخلاب، وقالوا: على الرغم من أنه شهد تطورا نوعيا في مشاريع البنية التحتية وتطورت مرافقه الحيوية الا انه لا يزال يفتقر للعديد من المرافق الترفيهية الأساسية ليعود كما كان مقصدا سياحيا وترفيهيا للسياح والعائلات، وخلال حديثهم لـ “الشرق” انتقد عدد من المواطنين غياب مطاعم الوجبات الخفيفة (الأكشاك) وثلاجات المياه عن كورنيش الدوحة مؤكدين أهمية وجود المرافق الخدمية للجمهور لأنها تعتبر أحد أهم العوامل الأساسية التي تساهم في جذب الأفراد والعائلات لارتياد الكورنيش والاستمتاع بجماله وممارسة أنواع من الرياضات الخفيفة فيه مثل المشي وقيادة الدراجات الهوائية..

قال المواطن قاسم الشرفي ان كورنيش الدوحة يعد من أجمل الاماكن في قطر ولكنه يفتقر لبعض الخدمات الاساسية التي يحتاجها رواده، وفي السابق كان كورنيش الدوحة مقصدا لأهل قطر من أفراد وعائلات ولكن حاليا يشكو من عزوف الكثيرين نتيجة انعدام وجود المرافق الخدمية والترفيهية من مطاعم ومقاه باستثناء حديقة الشيراتون التي تتواجد فيها المطاعم المتنقلة، وخلال السنوات الاخيرة أصبح المواطنون والمقيمون يقصدون أماكن أخرى أكثر جاذبية من كورنيش الدوحة تتوفر فيها جميع احتياجاتهم كتلك الموجودة في كورنيش لوسيل واللؤلؤة وأماكن أخرى، ولكن يبقى كورنيش الدوحة له عبقه التاريخي وسحره وجماله وذكرياته لدى أهل قطر، وأضاف الشرفي ان كورنيش الدوحة معتم بالليل ويعاني من الظلام وقلة الإضاءة في المساء بسبب قلة أعمدة الإنارة فحبذا لو يتم زيادة أعمدة الانارة على امتداد الكورنيش وفي أماكن جلوس العائلات والعمل على تعزيز خدمات الترفيه فيه مثل المطاعم المتنقلة والأكشاك الصغيرة حيث إن هذة المرافق تلبي احتياجات رواد الكورنيش وتساهم في استقطاب السياح الذين يجب ان تتوفر لهم جميع الخدمات السياحية في المكان فليس من المعقول الا توجد اماكن على امتداد كورنيش الدوحة تبيع المشروبات الباردة.

أكد المواطن حمد اليافعي أهمية تعزيز مكانة كورنيش الدوحة كواجهة سياحية وعدم إهمال كورنيش الدوحة بسبب وجود مرافق سياحية أخرى حديثة مثل لوسيل واللؤلؤة وأقترح ان تقوم الجهات المعنية بتنفيذ تصاميم لمجسمات مطاعم صغيرة وان تكون عبارة عن أكشاك بأشكال متنوعة مثل مجسم البرتقالة الذي كان سابقا ومايزال في ذاكرة أهل قطر حتى اصبح معلما من معالم الكورنيش ايام الطيبين كما يحلو للبعض ان يسميه، وأضاف اليافعي ان كورنيش الدوحة جميل ويعد من اجمل الاماكن السياحية في البلاد ولكن يفتقر للكثير من الخدمات الترفيهية السياحية التي تجذب المواطنين والمقيمين إليه، ولا أعلم لماذا الجهات المختصة لم تأخذ هذا الجانب في الحسبان الى الآن وهناك مرافق خدمية ضرورية غائبة عن كورنيش الدوحة مثل دورات المياه وبرادات الماء ولو قمنا بجولة من بداية جسر رأس ابوعبود الى الشيراتون نلاحظ انه لا توجد ثلاجة او كشك صغير لبيع الماء رغم أنه من أبسط وأهم الأشياء التي يجب ان تكون متوفرة على الكورنيش خاصة وان أعدادا كبيره من المواطنين والمقيمين يمارسون رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية على كورنيش الدوحة وهم بأمس الحاجة الى توفير محلات تبيع المياه والمشروبات الساخنة والباردة وبعض الأطعمة والفواكه الطبيعية واقترح ان يتم تصميم الاكشاك بأشكال سياحية جذابة تسر الناظرين.

أكد المواطن صالح علي المري ان كورنيش الدوحة شهد تغيرات جذرية خلال السنوات الاخيرة تزامنا مع مشاريع البنية التحتية لكأس العالم 2022 التي استضافته دولة قطر وكان لكورنيش الدوحة نصيب كبير من هذا التطوير ولكن يبدو الحلو لا يكمل كما يقال، لأن كورنيش الدوحة أصبح مثل اللوحة الفنية الجميلة الصامتة فكل شيء على كورنيش الدوحة صامت وساكن ولم يعد كما كان سابقا مقصدا لجميع اهل قطر، حيث انه لا يتوفر على الكورنيش مقاعد خاصة لجلوس العائلات. وتم تقليص المساحات الخضراء من أجل توسعة مواقف السيارات الأمر الذي جعل المكان مكشوفا ليس به ساتر للنساء والعائلات كي تأخذ راحتها دون مضايقات.

وأضاف صالح المري ان كورنيش الدوحة تنقصه الكثير من الخدمات الضرورية من أبرزها غياب مطاعم الوجبات الخفيفة وهي مرافق ترفيهية هامة للعائلات والأفراد.

أشار ثاني الشمري ان كورنيش الدوحة شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وظهر بصورة أجمل مع افتتاح مشاريع كأس العالم 2022 ولكن للاسف تنقصه بعض الخدمات الاساسية والتي بسبب غيابها يعاني من عزوف العديد من المواطنين والمقيمين بعد أن كان الكورنيش المكان المفضل لدى الغالبية من اهل قطر ويشهد إقبالا كبيرا، وأرى أن عدم وجود أكشاك ومطاعم متنقلة تقدم الوجباب الخفيفة والمشروبات للجمهور لا يواكب النهضة العمرانية والسياحية التي تشهدها دوله قطر، خاصة ان كورنيش الدوحة يعد من أبرز المعالم السياحية التي يقصدها السياح، وأن أول مكان يفكر يزوره السائح القادم الى قطر هو كورنيش الدوحة، وإن خلو مساحات الكورنيش من المطاعم والكافيهات لا يشجع الناس لارتياده، ويشهد عزوفا كبيرا يختلف عن السابق حيث كان الكورنيش يعج بالناس، الذين أصبحوا يقصدون أماكن أخرى للترفيه مثل لوسيل وكتارا واللؤلؤة وغيرها من الأماكن التي توفر وسائل الراحة والترفيه لأبنائهم وعائلاتهم، وأشار الشمري إلى ان فكرة الاكشاك الموجودة في النايت ماركت في لوسيل وملعب الدحيل وأماكن أخرى أثبتت نجاحها واتمنى استحداث نفس الفكرة على كورنيش الدوحة.

الشرق القطرية