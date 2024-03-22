شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإثارة الجدل بلقطات فاضحة في جوبا وتحكي باقي قصتها: (قام بربطي على السرير وولع السجارة وهو ينظر لي على طريقة أفلام الأكشن)





أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر تفاصيل خلاف الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, مع أحد أصدقائها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن شهد, كانت قد خرجت في مكالمة مع الناشطة المعروفة كوثر عبد الله, الشهيرة باسم “ماما كوكي”.

وحكت الفنانة المثيرة للجدل تفاصيل الخلاف كاملة, مؤكدة أن من تتحدث عنه وكان صديقها وقريب منها في يوم من الأيام قام بربطها على السرير.

وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (قام بربطي على السرير وولع السجارة وهو ينظر لي على طريقة أفلام الأكشن).

وكانت شهد أزهري قد ظهرت في بداية المقطع في لقطات فاضحة قيل أنها تم التقاطتها خلال إحدى زيارتها لعاصمة دولة جنوب السودان جوبا.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين