شاهد بالفيديو.. إبن أخت الشيخ والمقرئ السوداني الراحل نورين محمد صديق يدهش المتابعين بجمال صوته في تلاوة القران خلال إمامته بالناس صلاة التهجد





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدا ومشاركات عالية وذلك بعد ساعات من نشره عبر السوشيال ميديا.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شاب في مقتبل العمر وهو يصلي بجمع غفير من الناس صلاة القيام “التهجد” بأحد المساجد.

وأكد عدد كبير من ناشري المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشيخ الشاب هو إبن أخت الشيخ والمقرئ الراحل نورين محمد صديق.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أدهش الشيخ الشاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بجمال صوته في تلاوة القران الكريم, وظهر شبه كبير بين صوته وصوت خاله الشيخ الراحل نورين في تلاوة القران الكريم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين