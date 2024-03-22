شاهد بالصورة والفيديو.. مقيم سوداني بالمملكة يهدي مواطن سعودي مبلغ 50 ألف ريال كنوع من رد الجميل





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أقدم مقيم سوداني على مبادرة لفتت أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وخارج السودان.

حيث قام المواطن السوداني بتكريم صديقه المواطن السعودي بمبلغ كبير من المال بسبب وقفته القوية معه في مرض زوجته التي توفيت بعد معاناة مع المرض.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد سجل الرجل السوداني زيارة لصديقه السعودي في مكتبه ومنحه الهدية التي بلغت قيمتها 50 ألف ريال سعودي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين