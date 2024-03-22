شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تعبر عن شوقها للتقلية والعصيدة والأبري وتوجه رسالة للممثل محمد رمضان: (صدمتني وافتقدك لأنك جزء لا يتجزأ من شهر رمضان)





أطلت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, على جمهورها بعد فترة من الغياب عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت أفرو, في مقطع فيديو عبرت من خلاله عن حزنها بسبب الصيام للعام الثاني خارج السودان.

كما عبرت عن شوقها للمأكولات السودانية الشعبية التي تقدم في إفطار رمضان مثل ملاح التقلية والعصيدة ومشروب الأبري.

وبعثت المودل المثيرة للجدل برسالة للممثل المصري الشهير محمد رمضان, بسبب غيابه عن سباق مسلسلات رمضان هذا العام, حيث ذكرت أنها تفتقده هذا العام وتشعر بالصدمه لغيابه مؤكدة أن رمضان جزء لا يتجزأ من شهر رمضان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين