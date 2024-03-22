شاهد بالفيديو.. ممثلة سودانية تقتحم الدراما المصرية وتشارك في بطولة أحد الأعمال تعبر عن شوقها للسودان وتتمنى زيارة الحاج يوسف وتسأل مستضيفها (هي حتة حلوة زي كسلا يعني؟)





سجل نجم السوشيال ميديا السوداني سليمان, زيارة لنجمة سودانية اقتحمت عالم الدراما المصرية بعد مشاركتها في مسلسل رمضاني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شاركت الممثلة السودانية الصاعدة ريماز القاضي, في عمل درامي حمل اسم “مليحة”.

وعبرت ريماز خلال حديثها من غرفتها الخاصة في موقع التصوير عن شوقها للسودان وتمنت زيارة منطقة الحاج يوسف بمدينة بحري.

وسألت الممثلة محاورها سليمان, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين عن حي الحاج يوسف, قائلة: (هي حتة حلوة يعني؟ وزي كسلا وتوتيل يعني؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين