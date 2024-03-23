أول تعليق من الملك تشارلز والبيت الأبيض بعد إعلان تشخيص كيت بالسرطان

أعلن قصر بكنغهام يوم الجمعة أن الملك تشارلز من بريطانيا يشعر بالفخر الشديد بالأميرة كيت ميدلتون، زوجة ولي العهد، لشجاعتها في مواجهة تحدي الحديث علنًا عن معاناتها مع مرض السرطان بعد الجراحة التي أجرتها مؤخرًا. وفي الوقت نفسه، عبر البيت الأبيض عن تمنياته بالشفاء العاجل لدوقة كامبريدج.

وقال المتحدث باسم قصر بكنغهام إن الملك تشارلز “يشعر بالفخر الشديد بكاثرين لشجاعتها في التحدث عن معاناتها”. وأشار إلى أن الملك كان “على اتصال دائم مع زوجة ابنه طوال الأسابيع الأخيرة”، بعد قضائهما بعض الوقت سويًا في المستشفى.

وأضاف المتحدث أن تشارلز وزوجته كاميلا “سيظلان يقدمان الدعم والمساندة للعائلة في هذه الأوقات الصعبة”.

ومن جانبه، تمنى الأمير هاري، شقيق ولي العهد، وزوجته ميغان، الشفاء العاجل والخصوصية لكيت، حيث قالا في بيان مشترك: “نتمنى الصحة والشفاء لكيت وللعائلة، ونأمل أن يتمكنوا من تجاوز هذه الفترة في خصوصية وهدوء”.