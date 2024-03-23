بيع أغلى شقة في أبوظبي بـ 137 مليون درهم





أعلنت الدار العقارية، بيع أغلى بنتهاوس في أبوظبي، والمكوّن من ثلاث غرف نوم في مجمّع «نوبو ريزيدنسز أبوظبي» في جزيرة السعديات بسعر قياسي بلغ 137 مليون درهم، مسجلةً بذلك أعلى سعر للمتر المربع في الإمارة والذي تجاوز 96,000 درهم.

ويعكس هذا السعر القياسي استمرارية جاذبية أبوظبي كوجهةٍ مفضلةٍ للعيش والاستثمار، مدعومةً بعدة عوامل، والتي تأتي على رأسها البيئة الشفافة والداعمة للأعمال، والخيارات الترفيهية الواسعة، وخيارات الحياة المتنوعة على شواطئ إحدى أجمل الجزر الطبيعية في أبوظبي والبالغ عددها 200 جزيرة، بالإضافة إلى الحوافز الجذابة مثل برنامج التأشيرة الذهبية الذي يقدم إقامة لمدة عشر سنوات.

وتأتي هذه الصفقة القياسية عقب بيع وحدة فيلا علوية «سكاي فيلا» مكونة من طابقين وأربع غرف نوم في المجمّع ذاته بسعر 130 مليون درهم، مما يعكس الطلب القوي على خيارات أسلوب الحياة الفاخرة في أبوظبي.

إلى جانب الخصائص الفريدة التي تتمتع بها العلامة التجارية “نوبو”، يعتبر الموقع الاستراتيجي للمشروع في جزيرة السعديات عاملًا أساسيًا في تعزيز قيمة هذه الوحدة السكنية. مع اقتراب الانتهاء من أعمال البناء لخمسة متاحف كبرى ضمن المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، بما في ذلك متحف جوجنهايم أبوظبي، تُعتبر هذه المشاريع الواقعة في قلب هذه المنطقة الثقافية فرصة استثمارية فريدة. ويجذب متحف اللوفر أبوظبي، الذي يُعتبر اليوم معلمًا ثقافيًا بارزًا، آلاف الزوار الدوليين سنويًا، بالإضافة إلى المشاريع الثقافية والفندقية وخيارات المطاعم الجديدة، مما يسهم في تعزيز مكانة جزيرة السعديات كواحدة من أبرز الوجهات العالمية.

وفي هذا السياق، أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، أن صفقة “نوبو ريزيدنسز” تمثل نقطة تحول في قطاع العقارات السكنية في أبوظبي، وتعكس مدى النضج والتطور الذي شهدته السوق خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى زيادة ملحوظة في حجم وقيمة المنازل المباعة، وذلك بفضل السياسات والمبادرات الحكومية التي عززت جاذبية أبوظبي كوجهة رائدة للعيش والاستثمار.

من جانبه، أوضح راشد العميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد ارتفاعًا مستدامًا في الطلب على مختلف فئات الأصول العقارية، مما يعكس مرونة السوق ونضجه. كما أكد على أن هذا الرقم القياسي الجديد يبرز مكانة أبوظبي كمدينة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار، وأنهم يعملون بجد على تطوير مشاريع عقارية مميزة تعكس المشهد الثقافي الفريد والمتنوع لإمارة أبوظبي، وتجعلها وجهة استثنائية للعيش والاستثمار على مستوى العالم.

صحيفة الاتحاد