قال الجيش شفشف بيوت المواطنين “الحارس مالنا ودمنا جييييشنا جيش الهنا”

قال الجيش شفشف بيوت المواطنين..

قلت ليهو عادي نحن سودانين وأسر مع بعضينا وزيتنا في بيتنا… المشكلة في الأجانب والمرتزقة الجو شفشفو والجماعة سكتوا وهم نفس الجماعة البتتكلم الآن…

عموماً لمن يهمه الأمر:-

أنا يسري سرالختم عباس إصالة عن نفسي ونيابة عن أسرتي

عافي لأي جياشي احتاج حاجة من الإبرة والملعقة لأكبر حاجة فيما تبقى من بيتي أو بيت أبي أو بيوت أخواتي مع الاعتذار لازواجهن…

حلااااال عليهم وبخيييت وسعيد عليهم الجياشة….

كسرة:-

هو أساساً البيت الدخلوهو الدعامة المفروض يتهدأ والعفش الفيهو يتكسر وبعدها تتعقم الأرض ويتبني ويتأسس من جديد…

كسرة خاصة:-

الحارس مالنا ودمنا جييييشنا جيش الهناء….