منظمة اليونسيف والصليب الاحمر يدعمان محطات المياه





كشف المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مستشار محمد على العجب ان منظمة اليونسيف والصليب الاحمر الدوليين ابديا التزامهما بتوفير قطع الغيار ومضخات المياه والاحتياجات الضرورية لمحطات المياه بالولاية.

وفي ذات السياق ابان المدير العام للهيئة ان منظمة اليونسيف وافقت على توفير ( 131) اسطوانه غاز كلور تستجلب من مصر اضافة الى دفع قيمة( 5) حاويات تحمل( 400) برميل من مادة البولي المونيوم كلورايد مشيرا الى التزام الهيئة بدفع قيمة ترحيلها باكثر من (23) مليون جنيه منوها الى ابداء اليونسيف رغبتها في تاهيل محطة بيت المال فضلا عن توفير الاحتياجات الضرورية لها، معربا عن شكره وتقديره لدعم اليونسيف والصليب الاحمر لمحطات المياه، مطالبا المنظمات الوطنيه بالوقوف بجانب الهيئة لاعادة تاهيل وتشغيل المحطات بالولاية.

وقال المهندس العجب فى تعميم صحفي ان منظمة الصليب الاحمر التزمت بتوفير( 12) مضخة بمواصفات ومقاسات مختلفة كأولوية في هذه المرحلة لمحطات المقرن، القماير. ال 51. شمال بحرى وسوبا مشيرا الى موافقتهم على تمويل قطع الغيار ومستلزمات صيانة المضخات مشيرا الى حاجة الهيئة توفير ( 80) وحدة طاقة شمسيه للابار في محليات الولاية تحدد الهيئة مواقعها لاحقا.

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