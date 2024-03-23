كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟
أجرى الأمير هاري وميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، اتصالًا مع الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون بعد إعلان إصابتها بالسرطان، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. تم وصف المكالمة بأنها “على انفراد” وقد حدثت خلال الليلة الماضية، في أعقاب انتشار فيديو أميرة ويلز الذي أعلنت فيه عن حالتها الصحية.
لم توضح الصحيفة ما إذا كان الاتصال عبارة عن مكالمة هاتفية أو فيديو، ولم يتم الكشف عما إذا كان هاري سيعود إلى المملكة المتحدة بسبب هذا الحدث.
من الجدير بالذكر أن الأمير هاري قد وصف كيت سابقًا بأنها “الأخت الكبرى التي لم أحظ بها أبدًا” عندما خطبت لشقيقه الأمير وليام قبل 11 عامًا. ومع ذلك، فقد تدهورت علاقته مع أمير وأميرة ويلز بعد أزمته مع القصر، خاصة بعد نشر مذكراته الشخصية.
فيما أعلنت أميرة ويلز عن تشخيص إصابتها في مقطع مصور أمس، موضحة أنه تم اكتشاف السرطان بعد إجراء عملية جراحية لها في البطن.
وقالت: “كانت الجراحة ناجحة، إلا أن الاختبارات التي أجريت بعد العملية كشفت عن إصابتها بالسرطان”، مردفة: “كما تعرفون، فقد استغرق هذا مني بعض الوقت للتعافي من عملية جراحية كبرى حتى أتمكن من بدء علاجي الكيميائي”.
تابعت:”ولكن الأهم من ذلك هو أننا استغرقنا وقتًا لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم ولطمأنتهم بأنني سأكون بخير”.
صحيفة الدستور
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