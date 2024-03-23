كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

أجرى الأمير هاري وميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، اتصالًا مع الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون بعد إعلان إصابتها بالسرطان، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. تم وصف المكالمة بأنها “على انفراد” وقد حدثت خلال الليلة الماضية، في أعقاب انتشار فيديو أميرة ويلز الذي أعلنت فيه عن حالتها الصحية.

لم توضح الصحيفة ما إذا كان الاتصال عبارة عن مكالمة هاتفية أو فيديو، ولم يتم الكشف عما إذا كان هاري سيعود إلى المملكة المتحدة بسبب هذا الحدث.

من الجدير بالذكر أن الأمير هاري قد وصف كيت سابقًا بأنها “الأخت الكبرى التي لم أحظ بها أبدًا” عندما خطبت لشقيقه الأمير وليام قبل 11 عامًا. ومع ذلك، فقد تدهورت علاقته مع أمير وأميرة ويلز بعد أزمته مع القصر، خاصة بعد نشر مذكراته الشخصية.