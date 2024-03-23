مناوي: الحرمان من إيصال الغوث يعتبر جريمة “حرب”

“يواجه أكثر من ثلث سكان ⁧ السودان⁩ الجوع الحاد”.. مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، إيديم وسورنو: لا يجوز استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وينبغي على جميع الأطراف أن تلتزم بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق