سياسية
مناوي: الحرمان من إيصال الغوث يعتبر جريمة “حرب”
قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي على منصة “X”: الحرمان من إيصال الغوث يعتبر جريمة “حرب” ونرحب بإدخال الإغاثة إلى الإقليم.
“يواجه أكثر من ثلث سكان السودان الجوع الحاد”.. مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، إيديم وسورنو: لا يجوز استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وينبغي على جميع الأطراف أن تلتزم بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق
الشرق للأخبار
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