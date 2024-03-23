منوعات
مصر.. إجراء جديد من الصحة بشأن المقبلين على الزواج
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تمديد ساعات العمل المسائية لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تحت شعار “100 مليون صحة” خلال شهر رمضان المبارك.
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة ستعمل في فترة الصباح من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً حتى 10:30 مساءً.
ونوه “عبد الغفار” مجددًا بضرورة إجراء التحاليل قبل إتمام إجراءات الزواج، بمدة لا تقل عن 14 يومًا، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.
مصراوي
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة