مصر.. إجراء جديد من الصحة بشأن المقبلين على الزواج

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تمديد ساعات العمل المسائية لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تحت شعار “100 مليون صحة” خلال شهر رمضان المبارك.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة ستعمل في فترة الصباح من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً حتى 10:30 مساءً.