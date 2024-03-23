شاهد.. بعد انتشار أخبار تتحدث عن وفاتها.. الفنانة السودانية مودة الحنينة تفاجئ الجميع وتظهر في بث مباشر تطمئن من خلاله جمهورها ومحبيها





ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان أمس الجمعة بخبر وفاة الفنانة السودانية المعروفة مودة الحنينة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نعى عدد كبير جداً من المطربين والمطربات على رأسهم المطربتين هدى عربي, وإيلاف عبد العزيز, إضافة لبعض الإعلاميين وعلى رأسهم الأستاذة فاطمة الصادق, الفنانة مودة, وذلك بعد ساعات من الإفطار.

وبعد ساعات قليلة من انتشار خبر الوفاة الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا السودانية, ظهرت الفنانة مودة في بث مباشر.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أطلت المطربة على جمهورها عبر البث المباشر وذكرت أن عدم ظهورها في الصورة يعود لإنقطاع التيار الكهربائي بالعاصمة الخرطوم التي لم تخرج منها حتى الأن.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين