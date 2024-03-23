شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سوداني يغازل مذيعة حسناء في الشارع العام ويجيب على سؤالها الصعب: (مرتي بشيلها وبتشيلني)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية من تعليقات ضاحكة وساخرة من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مذيعة سودانية وهي تستضيف رجل خلال إحدى برامجها في الشارع العام.

الرجل أثار ضحكات المتابعين بسبب طريقته الكوميدية في الكلام إضافة لمباغتته المذيعة بعد أن عاكسها وهو يرد عليها (انتي زاتك ما حدث).

كما قام الرجل الكوميدي وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بالإجابة على السؤال الصعب الذي طرحته عليه المذيعة وهو (ما هي الحاجة البتشيلك وتشيلها) ليجيبها على طريقته الخاصة: (مرتي بشيلها وبتشيلني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين