شاهد بالصورة والفيديو.. على صوت النشيد الوطني السوداني.. بنك أم درمان الوطني يفتتح أول فرع له بعد الحرب بمحلية كرري وسط حضور أعداد كبيرة من المواطنين وقادة من الجيش





افتتح والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة, فرع بنك امدرمان الوطني بشارع الوادي بمحلية كرري بمدينة أم درمان وذلك بحضور قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية اللواء إبراهيم الجالب وعدد من قيادات المنطقة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد احتفل المواطنون بافتتاح الفرع الجديد للبنك, حيث تم الافتتاح على صوت النشيد الوطني للشباب.

وبشر مدير بنك أمدرمان الوطني بافتتاح فروعه متي ما توفر الأمن وقال أن الفرع سيقدم كافة الخدمات التي كان يقدمها في السابق ممثلة في فتح الحسابات والايداع والسحب وغيرها من الخدمات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين